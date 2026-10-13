VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

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Durante Fontana di Trevi si è parlato anche delle parole di Boban sul poco impiego di Sucic nell'Inter. Questo il commento dei giornalisti Trevisani, Pastore e Marinozzi:

Le parole di Boban su Susic?

Trevisani: Risposta di Susic? Gol.

Pastore: Ma certo. Sono anche un po' polemiche per passare la sosta. È difficile, in questo momento, trovare motivi di polemica sull'Inter, sinceramente. Non è mai stato un problema Susic.

Marinozzi: Ha risposto poi Chivu: lo scorso anno terzo tra i centrocampisti per minuti giocati. Zieliński, Barella, Zieliński, Susic.