Nel video di oggi sul suo canale youtube, Alfio Musmarra ha parlato dell'Inter che sta per approdare a Cagliari per la seconda giornata di campionato e si è soffermato su due aspetti in particolare: il centrocampo nerazzurro con il nuovo innesto Curtis Jones e il capitano, Lautaro Martinez.

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«Curtis Jones a Cagliari giocherà contro i sardi anche se non dal primo minuto. La curiosità è capire al posto di chi. Perché l'Inter ad oggi ha un gran bel centrocampo anche se tutti ce l'hanno con Barella. Però penso che Jones è duttile, può stare in tutti i ruoli del centrocampo. Ha fatto addirittura il terzino e non ci sarà da stupirsi se in un caso estremo giocasse in quel ruolo. Chiaro che l'Inter lo ha preso per fare il centrocampista e sono curioso di capire dove andrà ad impiegarlo il mister come mi incuriosisce vederlo in campo, nei movimenti. Ero andato a rivedere alcune partite del Liverpool. Adesso non è giusto incentrarsi comunque su un giocatore, conta la squadra. Non è importante il singolo di per sé ma l'attitudine a saper stare e soffrire tutti insieme e i risultati sono il lavoro del gruppo», ha sottolineato Musmarra.

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«Poi - ha aggiunto - a trainare la squadra c'è capitan Lautaro. È rientrato prima dalle vacanze subito bene, anche con la testa e ha voluto subire giocare anche se non era al cento per cento della condizione, questo è l'atteggiamento giusto, di chi dà l'esempio con il comportamento. Si è spenta anche prima di quanto immaginassi la bolla che riguardava il Barcellona e non voglio neanche perdere tempo sulle voci arrivate dalla Spagna. Farà coppia con Esposito a Cagliari, Thuram non è al meglio, non parte dal primo minuto. Chiaro ed evidente che si va a Cagliari per una gara seria e attenta contro una squadra che in casa sa essere ostica. Non ho indicazioni sugli innesti di Sucic e di Pavard».