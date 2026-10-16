Sono 26 i calciatori convocati dall'allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, per la partita di domani pomeriggio al Dall'Ara contro l'Inter

Marco Macca
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Sono 26 i calciatori convocati dall'allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, per la partita di domani pomeriggio al Dall'Ara contro l'Inter.

darmian

Tra loro, anche Matteo Darmian, neo giocatore rossoblù e fino a pochi mesi fa calciatore nerazzurro.

Getty Images

Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

palladino

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

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