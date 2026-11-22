Le scelte dei due tecnici in vista di Bologna-Udinese
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In occasione della dodicesima giornata di Serie A, il Bologna ospita l'Udinese. La squadra di Palladino insegue l'Europa dopo un inizio complicato, il tecnico ritrova Orsolini che parte dal 1'. Dall'altro lato i friulani vedono l'esordio in panchina di Paolo Zanetti chiamato a sostituire Kosta Runjaic.
BOLOGNA: Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi.
UDINESE: Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo.
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