L’Inter scende in campo alle ore 21 in Champions League contro lo Stoccarda dopo il 4-4 con l’Atalanta. Ecco le parole a Sky Sport del noto giornalista Alessandro Bonan:

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“Cosa sta mancando all’Inter? Un po’ di continuità dentro la partita. Chivu dice di non fare una tragedia per 10 minuti sbagliati, ma in realtà i minuti sono stati di più. L’Inter troppo spesso si sente superiore agli avversari e stacca la spina. Questa cosa fino a un certo punto viene perdonata in Serie A perché è molto più forte degli altri, ma in Europa deve stare concentrata per 90 minuti e vivere la gara con maggiore intensità. Questo le manca.

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Il problema è soprattutto mentale, anche se poi l’Inter commette errori individuali in difesa. Credo che dietro manchi un giocatore che nella sua follia era utilissimo ovvero Acerbi, che magari aveva meno qualità degli altri ma aveva questo attaccamento alla gara che manca ai difensori di oggi dell’Inter”.