GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto il punto sull'Inter dopo la notizia dell'infortunio di Lautaro Martinez:

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"Chivu deve trovare una risposta da parte della squadra di grande responsabilità. Senza Lautaro, c'è un'occasione di mostrare che questa squadra ha carattere, che sinceramente non ho visto in Champions League contro il Bruges. E' stata una squadra superficiale, non mi aspettavo quella prestazione. In Champions ci vuole più concentrazione e meno supponenza".

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"L'assenza di Lautaro può aiutare questa squadra a trovare più continuità nella prestazione. Con la gestione Chivu si sono perse troppe partite in Champions proprio per mancanza di concentrazione".

(Fonte: Sky Sport)