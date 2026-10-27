Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, alla vigilia di Venezia-Inter, ha parlato anche dei nerazzurri
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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, alla vigilia di Venezia-Inter, ha parlato anche dei nerazzurri e, in particolare, dello stato di forma di Marcus Thuram:
"Thuram è un giocatore speciale: quando è in forma, è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il gol contro la Fiorentina denota non solo la sua classe, ma anche la sua lucidità in un momento cruciale della partita".
"E' una giocata cercata. Mi piace molto questo suo giocare all'altezza del livello agonistico, ma sempre con il suo sorriso".
(Fonte: Sky Sport)
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