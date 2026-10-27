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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, alla vigilia di Venezia-Inter, ha parlato anche dei nerazzurri e, in particolare, dello stato di forma di Marcus Thuram:

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"Thuram è un giocatore speciale: quando è in forma, è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il gol contro la Fiorentina denota non solo la sua classe, ma anche la sua lucidità in un momento cruciale della partita".

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"E' una giocata cercata. Mi piace molto questo suo giocare all'altezza del livello agonistico, ma sempre con il suo sorriso".

(Fonte: Sky Sport)