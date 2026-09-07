Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Inter e Roma, al momento prime da sole in classifica con 9 punti dopo tre giornate:

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"Ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma avrebbe vinto agevolmente con l'Atalanta e solo il punteggio bugiardo gli ha impedito uno scarto maggiore. Per quanto riguarda l'Inter ero altrettanto convinto che avrebbe battuto il Napoli. I nerazzurri hanno anche rischiato di perderla a dire il vero, ma alla fine hanno rimontato. Come ho detto altre volte penso che l'Inter vincerà, con la Roma che sarà l'unica a darle fastidio".

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Il Napoli che risposte ha dato contro i nerazzurri?

"È vero che se Anguissa avesse segnato si sarebbe potuto parlare di altro, ma comunque io non sono assolutamente convinto da Allegri, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle della squadra. Ora c’è l’Arsenal e non dimentichiamo che l’ambizione del presidente sia quella di vedere il Napoli andare avanti in Champions. Bisogna sì onorare l’impegno, ma l’obiettivo dev’essere quello di dimostrarsi competitivi".