Varriale ha paragonato il pareggio tra Juventus e Milan con la vittoria in rimonta dell'Inter sul Napoli: ecco il tweet di Varriale
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
La partita tra Inter e Napoli è stata ricca di emozioni, tanto che in molti - compreso Chivu - hanno parlato di un bello spot per il calcio italiano. Ritmi alti, tante occasioni da ambo le parti e cinque gol che potevano essere molti di più.
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Ieri sera, invece, Juventus-Milan è finita 1-1 ma per un'ora abbondante di partita si sono vissute pochissime emozioni. Un match a larghi tratti soporifera prima del gol di Cissé - si è discusso del contatto tra De Winter e Kolo Muani ad inizio azione - che ha spinto poi la Juve a caccia del pareggio, arrivato a tempo scaduto con Gatti.
Su Twitter, Enrico Varriale commenta così la partita tra Juventus e Milan, tirando in ballo anche Inter-Napoli. CONTINUA A LEGGERE
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