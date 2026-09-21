Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato così di Roma-Inter, big-match della quinta giornata finito 2-2:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ho visto la partita che mi aspettavo di vedere. L'Inter rimane una squadra molto forte, ma non può permettersi ogni volta di cominciare a giocare dopo aver subito due gol. Anche la Roma comunque si è dimostrata squadra forte, devo dire che mi hanno convinto entrambe. Sono però un po' più preoccupato dalla gestione dei nerazzurri, che sta diventando un'abitudine. I gol subiti ad oggi sono veramente troppi".

Getty Images

La Roma avrebbe potuto gestire diversamente il vantaggio?

"Gasperini deve capire che per vincere qualcosa deve cambiare anche qualcosa nell' interpretare le partite. Non puoi andare a cento allora per cento minuti, perché in una partita ci sono dieci partite più piccole. Potrebbe alla lunga essere un problema per i giallorossi negli scontri contro squadre forti".