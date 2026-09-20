Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così il 2-2 tra Roma e Inter dell'Olimpico: "L'anno scorso e due anni fa erano gli ingiocabili, secondo la definizione di Mkhitaryan che un po' gli tornò indietro, ora sono gli imbattibili, cioè l'Inter, che concede sempre due gol agli avversari. Con Napoli e Udinese l'ha ribaltata, con il Real Madrid ha perso e con la Roma pareggiato: il livello delle squadre avversarie determina il valore dell'Inter o sono proprio imbattibili?

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Non è colpa di Chivu o della società, sono giocatori non presuntuosi, non con la pancia piena, non superbi ma è chiaro che la carica che hanno all'ingresso in campo in certe partite non è uguale rispetto ad un anno fa. Quando vinci, quando ti senti forte, non hai lo stesso veleno, non hai la stessa grinta, la stessa garra. Poi prendi due schiaffi e ti risvegli. Ma io sono provocatorio e dico che ho trovato due difetti nei due allenatori: Chivu può cambiare tutto, anche nell'intervallo, ma a qualcuno si deve rivolgere perché l'approccio da presuntuosi non può essere sempre questo in tutte le partite.

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E in più Chivu è rimasto con gli occhi sgranati quando ha visto Molina e Wesley a ruoli invertiti, se li aspettava al contrario e per un po' l'Inter non ci ha capito niente anche grazie alla mossa di Gasperini. E sulla Roma, santo cielo, benedetto il calcio, Gasperini, voto 8, il più grande di tutti: perché toglie Kone dopo 60'? Ma se non è fresco dopo 60' c'è un problema. Pisilli ha fatto una partita normale ma Koné aveva disintegrato Barella, Zielinski e Curtis Jones in un colpo solo"