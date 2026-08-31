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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato gli ultimi due acquisti della Roma, Balerdi e De Roon. "Non conosco l'argentino, mentre De Roon ha sì una certa età, ma è dentro le idee di Gasperini. È un giocatore utlissimo, che gli permettà di coprire all'evenienza anche altri ruoli. La Roma comunque è una squadra molto forte e, per quanto l'Inter sia un gradino più in alto, non escluderei nulla".

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Il Come invece potrà lottare già per lo scudetto?

"Per lo scudetto credo ancora di no, ma da qui a brevissimo il Como diventerà una squadra molto forte. Non ho fatto i conti, ma credo che nel negli ultimi quattro o cinque anni abbia speso quasi più di tutti. È inevitabile che sia inserita nel novero delle più grandi".

(TMW Radio)