Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato gli ultimi due acquisti della Roma
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato gli ultimi due acquisti della Roma, Balerdi e De Roon. "Non conosco l'argentino, mentre De Roon ha sì una certa età, ma è dentro le idee di Gasperini. È un giocatore utlissimo, che gli permettà di coprire all'evenienza anche altri ruoli. La Roma comunque è una squadra molto forte e, per quanto l'Inter sia un gradino più in alto, non escluderei nulla".
Il Come invece potrà lottare già per lo scudetto?"Per lo scudetto credo ancora di no, ma da qui a brevissimo il Como diventerà una squadra molto forte. Non ho fatto i conti, ma credo che nel negli ultimi quattro o cinque anni abbia speso quasi più di tutti. È inevitabile che sia inserita nel novero delle più grandi".
(TMW Radio)
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