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fcinter1908 ultimora Bonny: “Chivu? Contento per il rinnovo. La differenza per lui tra Parma e Inter…”

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Bonny: “Chivu? Contento per il rinnovo. La differenza per lui tra Parma e Inter…”

Bonny Chivu Inter
Le parole dell'attaccante nerazzurro nell'intervista concessa a margine dell'ultima gara della Costa d'Avorio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Beccato in zona mista al termine di Curacao-Costa d'Avorio di ieri al mondiale, Ange-Yoan Bonny ha parlato anche di alcuni temi legati all'Inter e al suo allenatore Cristian Chivu, che dopo averlo allenato al Parma l'ha poi riaccolto anche in nerazzurro quest'anno.

Bonny
Getty Images

"Il rinnovo di Chivu? Sono contento per il mister, complimenti. Differenze tra lui al Parma e all'Inter? I titoli", ha chiosato, sorridendo, l'attaccante nerazzurro, come si vede nel video postato sui social dalla Gazzetta dello Sport.

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