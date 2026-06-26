Beccato in zona mista al termine di Curacao-Costa d'Avorio di ieri al mondiale, Ange-Yoan Bonny ha parlato anche di alcuni temi legati all'Inter e al suo allenatore Cristian Chivu, che dopo averlo allenato al Parma l'ha poi riaccolto anche in nerazzurro quest'anno.

"Il rinnovo di Chivu? Sono contento per il mister, complimenti. Differenze tra lui al Parma e all'Inter? I titoli", ha chiosato, sorridendo, l'attaccante nerazzurro, come si vede nel video postato sui social dalla Gazzetta dello Sport.