Inter-Roma, i bookmakers credono nel gol di Lukaku a San Siro: le quote

Si avvicina il giorno del ritorno a San Siro di Romelu Lukaku : i tifosi dell'Inter sono pronti a riservare un'accoglienza tutt'altro che affettuosa nei confronti dell'attaccante belga, che in estate ha scelto a sorpresa di non rimanere in nerazzurro e di accettare allo scadere del mercato la proposta della Roma.

Lo scenario peggiore per il popolo interista sarebbe quello di vedere un gol di Big Rom domenica sera, considerando anche le sue 7 reti già realizzate in maglia giallorossa. Una possibilità alla quale i bookmakers sembrano credere: come scrive La Gazzetta dello Sport, una sua esultanza è data in lavagna a 1.72 su Gazzabet e 1.70 su Better e Goldbet.