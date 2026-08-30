GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così in vista di Cagliari-Inter di questa sera: "L'Inter riparte da una rosa gestita molto bene sul mercato e da un allenatore che ha idee molto chiare, diverse varianti di gioco.

Getty Images

Nella prima partita abbiamo visto un piano disegnato ad hoc: l'Inter è andata direttamente su Pio Esposito per tutta la partita. Questo vuol dire che Chivu ha in mente un gioco più diretto con Pio titolare? Non per forza, perché questo era il piano ideale per il Monza, una squadra di Juric.

Getty Images

Col Cagliari mi aspetto un piano differente: i sardi giocano e difendono in modo differente, mi aspetto che l'Inter faccia vedere la sua ricchezza di gestione nell'iniziativa. In un calcio con cinque cambi se il gruppo si fida dell'allenatore, ti permette di poter scegliere il piano ideale e di gestire la condizione di tutti".