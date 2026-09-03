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Dell'Inter che si è vista in queste prime due uscite di campionato ha parlato, durante Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi:

"Secondo me c'è stata un'ulteriore dimostrazione del fatto che questa squadra ha un'identità chiara ma può declinare tanti tipi di partita e questo è dovuto alla completezza della rosa, alla maturità, all'unità che ha preso con la stagione scorsa e al lavoro dell'allenatore. Contro il Monza hai visto fare una partita diretta sul centravanti, perché te lo chiedeva il tipo di partita: uomo contro uomo di Juric, avversari inferiori dal punto di vista tecnico, vinco il duello con il centravanti e porto dentro chiunque e hai vinto 4-1.

Contro il Cagliari le premesse erano opposte: dovevi fare una partita di impostazione, dovevi fare una partita di ricerca e hai tirato in porta trenta volte, poi hai vinto 1-0 e hai sofferto un po' alla fine, alla seconda di campionato e comunque il Cagliari è una squadra organizzata. Però l'Inter ti ha fatto vedere che ha tanti modi di declinare il proprio modo di giocare a calcio e questo credo che per un allenatore e per un gruppo che parte per provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni questo sia un messaggio molto importante".