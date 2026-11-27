Adriano Galliani e Giovanni Malagò si sono ritrovati ieri sera al PalaEur per Italia-Turchia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a poco più di due settimane al voto il clima è più sereno, anche se ieri mattina, a margine della Giunta Coni, il commissario ha punzecchiato: «Che avrei fatto al posto di Galliani? Onestamente non mi sarei schierato, vista l’inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa».

"E a chi parla di rimonta in corso verso il voto: «Mai stato in rimonta in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni...». Galliani, intercettato in uscita dal PalaEur, ha detto sorridendo: «All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan».

"Malagò ha annunciato poi con soddisfazione una nuova boccata d’ossigeno allo sport di base, arrivata in Figc nonostante tutte le incertezze di questi mesi: «Ringrazio il ministro dello Sport Andrea Abodi, è stato di parola e non era scontato. Lui e il Governo me l’avevano garantito, ora l’1% della mutualità che prima del voto di giugno era stato destinato alla Serie A femminile viene compensato dall’arrivo di 10 milioni per il movimento di base maschile e femminile e vivai». E il ministro, dagli Stati generali della Ripartenza di Bologna: «Stiamo semplicemente rispettando gli impegni. Il mondo dilettantistico aveva bisogno di un’attenzione particolare dal punto di vista anche della contribuzione. Sul Governo si può sempre contare quando il confronto è civile e rispettoso dei ruoli».

(Gazzetta dello Sport)