Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per uno Zielinski di nuovo in gruppo, c'è un Bastoni costretto ad alzare bandiera bianca: il difensore dell'Inter ha rimediato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra che lo costringerà ai box per alcune settimane, privando i nerazzurri di una pedina quanto mai fondamentale in questa fase delicata della stagione.

Getty Images

Per far fronte alla sua assenza, ancora una volta Leonardo Bovio è stato aggregato alla Prima Squadra: il talentuoso classe 2008 si è allenato già oggi ad Appiano Gentile sotto lo sguardo attento di Chivu e del suo staff. Il tecnico e il suo vice Kolarov, oltre al resto dei collboratori, sono stati particolarmente vicini al difensore dell'U23: si avvicina il suo debutto ufficiale tra i "grandi"?