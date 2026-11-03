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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così dell'Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby:

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"Ci sono due cose da dire: uno è che l'Inter non ha difesa. Tolto Akanji, poi non ha sostituito gli uomini che avevano natura difensiva. Al di là delle colpe del portiere, che in qualche gol c'è stata prima, il Milan si è trovato Pulisic senza marcatura in area. Non puoi lasciare da solo Rabiot su corner a calciare in porta? C'erano De Vrij e Acerbi come centrali lo scorso anno, due marcatori, cosa che oggi non hai".

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Milan, vittoria che cambia prospettive?

"Per me la partita della svolta era questa. Poi ci vuole la continuità di risultati. Una partita del genere può cambiare le cose"