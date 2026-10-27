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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del prossimo turno di Serie A. Alla domanda chi rischia maggiormente tra Milan, Juve e Napoli, l'ex giocatore ha risposto così: "Dico che il Ferraris è un campo difficile, il Genoa con la ritrovata vittoria credo sia difficile, al di là dell'equilibrio che la Juve ha ritrovato. E' una partita che può dire molto sul gioco di Spalletti. Genova è un campo difficile, credo che la Juve abbia la partita più complicata. Il Milan ha ritrovato un'identità che non aveva prima, la partita topica per i rossoneri sarà nel derby, vorrà dire tanto per il campionato di entrambe".

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Poi una domanda sulla questione portiere in casa Inter: "Secondo me il ruolo del portiere è in crisi. Mai visti tanti errori da inizio campionato. Quando il portiere para, l'imparabile non lo para nessuno. Anche la Roma stessa sta avendo difficoltà, senza nulla togliere a Gollini. Vediamo errori di Maignan, Vicario, portieri con continuità di rendimento che non la stanno avere. Dobbiamo domandarci il perché. Il portiere ha troppo da dover svolgere, mentre una volta era diverso. Più rendi partecipe il portiere di un gioco non suo, più lo esponi a problemi".

(TMW Radio)