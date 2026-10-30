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L'ex difensore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul campionato: "La vittoria del Napoli? Sento parlare e scrivere critiche che vanno anche al di là la sua professione, dando quasi dell'incompetente. Mi sembra esagerato. Mi devono dire alcuni critici come mai due partite così belle, dove mi sono divertito, con Inter e Roma, su una panchina c'era sempre lui. Come mai nelle altre due panchine che hanno dato spettacolo, di Allegri si prende sempre il risvolto negativo? Max lo conosco da tempo, ascolto sempre cosa ha da dire sul calcio, mi dispiace sentire ex calciatori che sparano a zero, forse prevenuti o perchè ce l'hanno a livello personale. Il Napoli ha una buonissima rosa, i giocatori, alcuni, hanno la pancia piena e devono trovare gli stimoli giusti per tornare a performare. La partita con l'Inter è una svolta se segna Anguissa. L'Inter perde, il Napoli vince, siamo a inizio campionato e togli certezze all'Inter e ne dai al Napoli. Quel risultato che è venuto ha pesato parecchio. Allegri c'è rimasto male di alcune critiche andate al di là delle critiche normali, ed è normale che sia così".

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Però deve spiegare Allegri perché ha 14 punti in classifica.

"Quel gol di Anguissa mancato contro l'Inter farebbero tre punti in più. Non ho parlato con lui di giocatori, ma per me ha ereditato giocatori che sono stati presi dalla conduzione precedente, vedi Lucca, Lang, Beukema, che dovevano essere dati via e presi altri tre di gradimento del tecnico. Invece non è stato fatto mercato in entrata ma neanche in uscita. Ed è una critica a chi fa mercato. Il Napoli ha una buonissima squadra, il problema però lo ripeto: hai anche ereditato una squadra in fase discendente dal punto di vista motivazionale".