Brambati: “Gol Dimarco per me non voluto. Ho parlato con…”

"Per me non è voluto il gol. Loro hanno questa giocata codificata per l'altro esterno, lui secondo me ha preso male per fare quel cross ma bene la palla per fare gol. Ho parlato con un tecnico e mi diceva che oggi i portieri aggressivi non riescono a leggere queste situazioni e quindi stanno un po' in avanti, forse anche di più di quello che dovrebbe essere”.