Branca ammette: “Messi all’Inter? Moratti lo voleva regalare ai tifosi nel 2008 ma…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a Libero, l’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca ha confermato che c’è stata la volontà di Moratti di provare a prendere Messi, specialmente nel 2008, anno del centenario del club:

Moratti aveva cercato di prenderlo, un numero 10 da sogno come regalo ai tifosi per il centenario del club nel 2008.

“È vero, ci siamo mossi con discrezione, ma Leo non ha voluto lasciare perché era molto riconoscente nei confronti di una società che lo ha preso da piccolo e ha creduto in lui così tanto da aiutarlo a superare anche quei problemi di salute che aveva. È la dimostrazione che in questi grandi affari l’aspetto economico non viene sempre al primo posto”.