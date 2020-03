Branchini: “Taglio stipendi va fatto con misura, ma i calciatori non scappano. Il mercato…”

L’Uefa ha chiesto sacrifici a Federazioni, Leghe e club. Adesso tocca ai giocatori. Il principio fila?

«Non è che le Leghe e le società abbiano accettato volentieri questa richiesta anche perché Uefa e Fifa si sono arrogate nel tempo come per “diritto divino” di organizzare sempre più tornei internazionali che producono guadagni ingentissimi ma che hanno come attori protagonisti i calciatori, pagati dalle società. Ciò premesso, dico che il calcio è una grande famiglia e, quando sarà chiaro il danno complessivo, tutti faranno la loro parte. Così come adesso tanti, dai calciatori ai proprietari passando per i procuratori, anche se come il sottoscritto non amano renderlo pubblico, stanno aiutando con donazioni agli ospedali o alle Regioni, vedrete che anche dopo nessuno si tirerà indietro. Questo spirito di sacrificio non scomparirà se lo mostreranno tutti, ma proprio tutti i componenti della “famiglia” del pallone».

In caso di tagli non pensa che ci potrebbe essere una fuga dei top player dalla Serie A?

«No se sarà una misura presa con buon senso, condivisa e rispettosa della situazione. Tutto quello che stiamo vivendo ha consentito ai più di rivedere la scala dei valori. I calciatori non vivono sulla luna come qualcuno pensa».

I giocatori dunque secondo lei non sono preoccupati dai tagli?

«Se credete che stiano pensando a questa eventualità vi sbagliate. E’ legittimo che i club comincino a riflettere su come attenuare l’enorme danno che stanno subendo, ma i calciatori adesso sono concentrati su come tenere al riparo loro stessi e i familiari da questo virus. Un eventuale taglio dei compensi di giocatori, allenatori, dirigenti e agenti sarà accolto nel modo giusto e soprattutto condiviso se nascerà da valutazioni oggettive e non politiche».

I procuratori che solitamente a primavera pianificano i grandi trasferimenti come stanno vivendo questo momento?

«Come i giocatori ovvero pensano alla salute dei loro cari. Quanto durerà il mercato non ce ne frega niente. Gli agenti onesti poi riprenderanno a lavorare bene; chi se n’è approfittato in passato continuerà a provarci con l’ispirazione o almeno con la connivenza dei club che amano lamentarsi ma non denunciano mai i farabutti».