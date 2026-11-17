Il difensore dell'Inter, Carlos Augusto, non è stato impiegato dal ct Ancelotti
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Il Brasile si è riscattato dopo la sconfitta con il Giappone. La squadra di Ancelotti è scesa in campo con Singapore dilagando per 7-0: in gol Vinicius, autore di una tripletta, Endrick, Estevao, Rayan e Suhaimi.
Carlos Augusto, titolare nella gara con il Giappone, non è stato schierato nemmeno per un minuto dal ct Ancelotti. Come il difensore dell'Inter così anche Wesley della Roma.
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