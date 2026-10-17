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Intervenuto negli studi di DAZN, Christian Brocchi, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Bologna: "La completezza e la forza dell'Inter la trovi in queste dinamiche: gli allenatori spesso dicono che chi entra determina nel bene o nel male in una situazione di equilibrio. Rigore per l'Inter? Già detto in presa diretta, è rigore: il tocco c'è stato e a quella velocità è rigore.

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Il gol del Bologna? Bisseck fa un errore veramente clamoroso: o vai aggressivo sull'uomo o gli chiudi l'interno, lui invece lascia un'autostrada. E' un errore peggiore della palla persa di Luis Henrique. Carlos Augusto? Quando è arrivato al Monza doveva scoprire un mondo: faceva fatica a difendere ma quando partiva aveva qualcosa di diverso. Il primo anno è stata un'altalena dovuta al suo inserimento: però emergeva la voglia di migliorarsi e questo strapotere atletico. Lo segnalò il ds Antonelli. E ti dico una cosa: noi cercavamo un terzino sinistro e parlavamo di Dimarco e Carlos Augusto. Per Dimarco era un pochino difficile, quindi Antonelli disse che sarebbe arrivato un forte e Carlos Augusto fu una sorpresa incredibile.

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Il salto l'ha fatto nel secondo anno, si è inserito molto meglio: ha capito il modo di giocare e ora è diventato bravissimo anche a difendere. Anche da braccetto è un giocatore di primo livello. La Champions? L'Inter resta questa, andranno avanti con forza perché credono fortemente di poter recitare un ruolo importante: e io penso che possano farlo. L'obiettivo per me è arrivare in fondo lì".