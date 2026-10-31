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Al termine di Milan-Inter, dagli studi di Dazn Cristian Brocchi ha commentato la sconfitta dei nerazzurri nel derby. Per l'ex giocatore non è solo un problema di approccio quello della squadra di Chivu.

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"È una questione di approcci e lo ha dimostrato in questa stagione, ma io voglio andare oltre. L'anno scorso l'Inter faticava a vincere le partite contro le prime della classe, secondo me da parte del gruppo c'è una tensione negativa nel preparare le partite più importanti. Secondo è me è la squadra più forte, ma nelle grandi partite fanno fatica a esprimere il proprio potenziale.