Intervenuto ai microfoni di CalcioStyle, Cristian Brocchi ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore una sola squadra potrà impensierire l'Inter nella corsa al titolo. "Io penso che, se c’è una squadra che possa impensierire l’Inter per la vittoria di questo campionato, che reputo ancora oggi la più forte in assoluto, sia la Roma, seguita da Milan e Juve".

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“Il mercato del Milan è stato un mercato molto importante: ha speso tanti soldi per un attaccante, ha preso il difensore che gli serviva (Gila) e secondo me serviva almeno un altro difensore dello stesso livello. Ha preso altri giocatori, ne ha fatti andare via altri e ha completato la rosa secondo quelle che erano le richieste dell’allenatore”.

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“La Lazio, invece, ha dovuto fare necessità virtù, viste le problematiche che ci sono all’interno della società e per il mercato bloccato che ha. Io penso che abbia fatto, proprio per queste difficoltà, un ottimo mercato“.

(CalcioStyle)