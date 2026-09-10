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Con il nuovo accordo per lo sponsor di maglia, l'Inter ha messo un altro importante tassello per la crescita del club. Un impatto economico importante, ma non solo. In Italia nessuno a livello dei nerazzurri

"Nell’era del calcio globalizzato, una delle difficoltà dei club italiani è stata quella di non riuscire ad accedere ai budget e ai tavoli delle case madri delle multinazionali. Per questo la nuova sponsorizzazione con BBVA segna un altro passo in avanti nel piano di sviluppo dell’Inter, che ha trattato direttamente con i vertici della banca di stanza a Madrid. I nerazzurri hanno ottenuto un corrispettivo di 8,5 milioni annui, il più alto per una sponsorship della manica in Serie A: il precedente, con Gate.io, valeva 6 milioni, e la concorrenza si posiziona più in basso (5 milioni Milan-Msc e Juventus-WhiteBit, 4 milioni Napoli-Dongfeng, 3 milioni Roma-Wizz Air). A livello europeo l’Inter è sul range del Bayern, che percepisce 8 milioni da Allianz. Ma non è solo una questione di soldi", sottolinea Gazzetta.

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"La collaborazione è strategica perché punta sull’approccio digitale di BBVA, che ha ormai affiancato i servizi online agli sportelli fisici, e sulla volontà della banca di penetrare in mercati in cui l’Inter è attrattiva, come la Turchia, la Germania e il Sud America. BBVA non è solo sleeve partner della prima squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter 20 e Inter Legends, ma anche sponsor principale delle squadre giovanili, dall’Under 18 in giù. Grazie a questo contratto, il valore economico della maglia dell’Inter sale a 72 milioni annui: 30 da Betsson, 8,5 da BBVA, 5,5 da U-Power (back) e 28 dallo sponsor tecnico Nike", aggiunge Gazzetta.