Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Della sconfitta dell'Inter al Bernabeu col Real Madrid e della prestazione dei nerazzurri ha parlato l'ex portiere Walter Zenga a Sky Sport:

Rammarico per gli errori in fase difensiva e offensiva, non dimentichiamoci che Courtois è stato il migliore in campo. Sugli errori in difesa, spero che servano da lezione perché in Champions vieni sempre punito. Martinez? Mi è piaciuta la capacità di reazione, ha accantonato l'errore e pensato a quello che doveva fare. Mi sono piaciute le parole di Chivu che ha spiegato che voleva fare la partita al Bernabeu, questo è un bel passo in avanti come mentalità perché l'Inter è una squadra forte.