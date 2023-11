Brocchi: “Inter superiore, ha la rosa più forte. Non sarà facile per le altre”

Christiab Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha detto la sua ai microfoni di Kiss Kiss Napoli su questa prima parte di campionato: "Ripetersi è molto difficile, il Napoli ha fatto qualcosa di meraviglioso l'anno scorso, facilitato da una pressione delle inseguitrici non forte e questo, a livello mentale, ti aiuta. Un conto è avere l'Inter a -3 e un conto è averla a -10. Il Napoli dell'anno scorso era una macchina che girava a meraviglia con un allenatore top. Quest'anno, ripetersi non è semplice per nessuno soprattutto perchè c'è più competitività. L'Inter è superiore alle altre, ha la rosa più forte e non sarà facile per il Napoli e le altre".