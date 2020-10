In Francia – Brozovic-Skriniar, niente PSG: confermano fonti del club francese. Leonardo…

In Francia ne parlavano da diverso tempo. Ieri invece sono arrivate indiscrezioni dalla Germania. Il PSG, si diceva, stava per affondare il colpo su Brozovic. Il sito sportivo francese Le10sport, tra i primi ad aver parlato del croato nel mirino dei francesi, esclude che il centrocampista finirà al club parigino. “Né lui né Skriniar – si legge – raggiungeranno l’Inter”. E questo arriva da fonti vicine al PSG. Invece Le Parisien ha sottolineato che una fonte vicina all’Inter ha definito impossibile il passaggio dei due giocatori al club della capitale. Insomma in Francia tranquillizzano gli interisti che vogliono rimangano all’Inter il croato e lo slovacco. E mettono in guardia Leonardo: “Dovrà reagire ad un altro no”.

(Fonte: Le10sport)