Inter, il punto sui rinnovi: fiducia per Brozovic, ok Dimarco. Per Perisic..

Prosegue campagna rinnovi dei nerazzurri: la dirigenza è al lavoro per risolvere altre questioni, lo scenario

Prosegue la campagna rinnovi dell'Inter: dopo aver blindato Bastoni, Lautaro e barella, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un'intesa con gli altri calciatori in scadenza. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "I rinnovi dei dirigenti li ha già messi in cantiere da tempo; a loro volta Marotta, Ausilio e Baccin hanno praticamente chiuso per il prolungamento di Dimarco: manca solo a firma, ma la strada è in discesa (guadagnerà 1,6 a salire). Ci vuole più tempo per Brozovic, ma c'è fiducia perché il centrocampista vuole restare: l'offerta è da 5,5 a stagione, la richiesta più alta. Per Perisic se ne riparlerà a febbraio".