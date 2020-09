Inter, Brozovic: “Ecco come mi sono innamorato di mia moglie. Quando gioco male mio padre…”

Un’intervista per raccontare aspetti più intimi, più famigliari. Un Marcelo Brozovic inedito, quello che a margine di Portogallo-Croazia si è raccontato alla testata croata story.hr. Dall’innamorato nei confronti della moglie alle critiche del padre. Un Epic Brozo come non lo avete mai visto:

“È carina. Mi ha attratto con il suo aspetto. È davvero intelligente. Ha studiato biologia alla Facoltà di Scienze. La ragazza che mi piace deve essere bella, intelligente e socievole. La cosa più importante per me è a lei piaccia stuzzicare. Ogni ragazza è bella a modo suo, bisogna saper conquistare. Amo le modelle, le guardo in televisione, ma la professione non è fondamentale per me. Vengo da una famiglia normale. Ho vissuto con i miei nonni. Tutti sono orgogliosi del mio successo, e soprattutto mamma. Mi loda tutto il tempo. E’ una cosa che non mi piace molto. Papà è più realistico. Quando gioco male, non mi risparmia delle critiche, che tra l’altro rispetto molto”.

(Fonte: story.hr)