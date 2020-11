Bucchioni: “Eriksen non è nell’ambiente Inter. Siamo quasi alla bocciatura definitiva”

Intervistato da Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha risposto alle domande sulla difficile situazione che Christian Eriksen, reduce da due panchine consecutive contro Real Madrid e Atalanta, sta vivendo nell’Inter di Conte. Ecco le sue parole:

“Eriksen? Non mi pare che sia dentro l’ambiente Inter. Forse mentalmente non si aspettava di essere messo in discussione. Il suo apporto non è stato quello sperato, se non è una bocciatura definitiva poco ci manca. Anche Nainggolan discorso simile“.

(Fonte: Radio Sportiva)