"Analizzando il recupero tra Fiorentina e Inter, con i viola in difficoltà numerica e i nerazzurri con l'obiettivo primo posto, gli algoritmi erano arrivati a una conclusione drastica: 99,9% di probabilità di vittoria della squadra di Inzaghi. Sappiamo tutti come è andata a finire, così come spesso gli algoritmi ci capiscano poco di calcio. Derubricare l'impresa della Fiorentina come una sola serata storta dell'Inter potrebbe essere superficiale e banale. La vittoria viola, straordinaria, visto che l'Inter non perdeva con tre gol di scarto dal 2019, è invece un chiaro segnale alle contendenti per un posto in Champions. La Fiorentina è tornata e lo dimostra la classifica"