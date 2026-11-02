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Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby: "Cosa sta succedendo all’Inter è abbastanza chiaro e lo era anche prima del derby, questa è una squadra molto forte, ha un grande organico, ma sembra mentalmente logora, usurata, l’ossatura soprattutto a centrocampo, è la stessa da molti anni e da molte battaglie.

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Per questo è faticoso trovare sempre la concentrazione, la rabbia agonistica, la determinazione. I nerazzurri la recuperano solo quando sono in svantaggio, a volte ci riescono, altre no come è successo nel derby. Chivu dovrà essere bravo a dare sempre più spazio a chi ha maggiore energia, sarà importantissimo recuperare al più presto Lautaro e tutti e tre gli inglesi, ma servono scelte nette. Il Barella di questo periodo è davvero insostituibile? Ma non solo lui.

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Comunque in campionato l’Inter ha qualità e quantità per essere sempre la favorita, il problema è la Champions. Con questo atteggiamento, con questo approccio, come s’è visto, è stato difficile anche con il Brugge. Il livello andrà obbligatoriamente alzato già da domani con il Feyenoord per evitare di finire fuori dal giro delle grandi".