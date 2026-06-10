"Mi descrivono in società un caos assoluto anche a livello amministrativo, nei quadri intermedi, su tutto", dice Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 22:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso del suo intervento a Tutto Radio Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato di Allegri al Napoli e della situazione delicata in casa Milan:

"Guarda, è una situazione assurda. Ariedo Braida, storico direttore sportivo del Milan, l'altro giorno ha detto una situazione che gli viene da piangere. Cioè il pensiero che il Milan stesse addirittura dimenticandosi del campionato. Una settimana fa la Federcalcio ha mandato una nota ai rossoneri dicendo ma ve lo ricordate che devono arrivare entro i 15 documenti per l’istituzione? Cioè tu pensi all’assurdità di una società che Berlusconi aveva fatto diventare una società quasi perfetta. Ora siamo allo sbando più assoluto. Una società che vale 2 miliardi, perché se il Milan dovesse andare sul mercato vale quella cifra lì. È gestita da un fondo di investimento che non sa cos’è il calcio.

Che in questi anni ha messo persone sbagliate nel posto sbagliato. A cominciare da un grande giocatore, un grande personaggio come Ibrahimovic che non sa cosa fare in quella posizione. Non è il suo mondo, non è il suo ruolo. Quello che sta facendo danni è come il suo ego smisurato gli fa fare perché non riesce a condividere nulla con nessuno. È un uomo solo al comando. Finché c’è Cardinale non si deciderà a far fuori anche Ibrahimovic ma è una cosa complicata perché è pure il socio del fondo RedBird. E il Milan è in questa situazione, evidentemente non c’è nessuno in società perché poi mi descrivono il caos più assoluto.

Al di là della facciata di una società che a un mese dall’inizio del campionato non ha l’allenatore, non ha il direttore sportivo, non ha un amministratore delegato. Nulla, non ha nulla. Mi descrivono in società un caos assoluto anche a livello amministrativo, nei quadri intermedi, su tutto quello che è l’organizzazione di una grande società calcistica o meno. Nel Milan è saltato praticamente tutto e di conseguenza chi non scioglie il contratto come si fa con Allegri? Ci sarà da fare un accordo, una transazione o qualcosa di questo tipo? Non so, dinamiche di mercato, ma c’è in questo momento qualcuno che lo possa fare? Evidentemente no."

"Saltano un po’ tutte quelle che sono le dinamiche normali, cioè la ritualità ma anche l’organizzazione, perché la campagna acquisti sono convinto che Manna e Allegri si sentano tutti i giorni, più volte al giorno, questo è normale. Però c’è tutto un contorno poi da mettere in campo, come la conferenza stampa, il ritiro, le amichevoli, tutta un’organizzazione che devi fare insieme all’allenatore. Il pensiero dell’allenatore deve essere condiviso.

Non credo che il Napoli faccia trovare tutto un pacchetto ad Allegri e gli dia le chiavi. Insomma, si può anche fare con un allenatore di questo livello, di questo spessore, di questo carisma, ma in questo momento non può fare nulla: è tutto bloccato, tutto paralizzato. Quindi la situazione del Milan inevitabilmente si riverbera in negativo anche sul Napoli. La paralisi è evidente: se non ci fosse stato Allegri sarebbe già stato presentato, avrebbe già fatto le sue vacanze in maniera serena. Invece è lì che aspetta, è anche lui condizionato anche nella vita privata. Gente che poi guadagna quello che guadagna può anche sopportarlo, certamente, ma comunque di anomalia si tratta."