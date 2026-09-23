Il pareggio del Napoli contro la Fiorentina lascia qualche dubbio a Enzo Bucchioni. Il giornalista, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha criticato l'atteggiamento mostrato dagli azzurri al Franchi e alcune scelte di Massimiliano Allegri: “Passo falso del Napoli a Firenze? Ha giocato blandamente, come se non avesse voglia di vincerla. Ma provaci, fai qualcosa. La delusione la allargo alla panchina. Manca il veleno sotto porta, ma anche nel recupero palla, nel pressing. È una squadra che fa tanta fatica. Si salva la partita contro l'Inter, ma contro la Fiorentina mi aspettavo di più da Allegri. Al bivio tra provo a vincerla e provo a non perderla, lui ha scelto la seconda”.

Bucchioni ha poi analizzato anche alcune scelte individuali: “De Bruyne camminava. Di Lorenzo sembrava stanco, forse poteva schierare al suo posto Favasuli. Meglio Højlund con un piede solo che Lucca. Non mi sembra in grande condizione. Se vuoi provarla a vincere, metti due punte centrali. Metti due punte in area. Il problema è che il Napoli si è accontentato. E questo deve dare più fastidio. Ma deriva dall'approccio dell'allenatore. Il Napoli ha bisogno di altri. Allegri ha vinto perché è un bravissimo allenatore e nella gestione dei giocatori. Senza McTominay e con Anguissa infortunato, senza Buongiorno”.