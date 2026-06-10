Bucchioni: “Ecco perché Palestra costa tanto. Anche Marotta ha detto…”

"Il mercato è strano, ma ci sono anche tipologie di giocatori diverse. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche uniche e li paghi di più. Perché Palestra vale così tanto? Perché è un ruolo raro, con quell’età, quella personalità e quella forza fisica. Vergara vale meno non è colpa del Napoli, è colpa del mercato. È una tipologia di giocatore che ha sì qualità ed esplosività, ma non è ancora completamente definito. Ci sono cose che frenano investimenti così importanti.