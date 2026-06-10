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Bucchioni: “Ecco perché Palestra costa tanto. Anche Marotta ha detto…”
Nel corso del suo intervento a Tutto Radio Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato così anche delle valutazioni che alcuni giocatori stanno avendo sul mercato come ad esempio Palestra, per il quale l'Atalanta chiede più di 50 mln:
"Il mercato è strano, ma ci sono anche tipologie di giocatori diverse. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche uniche e li paghi di più. Perché Palestra vale così tanto? Perché è un ruolo raro, con quell’età, quella personalità e quella forza fisica. Vergara vale meno non è colpa del Napoli, è colpa del mercato. È una tipologia di giocatore che ha sì qualità ed esplosività, ma non è ancora completamente definito. Ci sono cose che frenano investimenti così importanti.
Io lo prenderei Vergara, anzi l’avrei già preso ieri, ma le dinamiche di mercato sono strane. Anche Marotta ha detto che alcuni giocatori sembrano costare troppo, poi però li prendi perché sono unici. Il Napoli deve imparare anche a vendere, ma non si può dire che abbia venduto male: Osimhen è stato venduto bene.
Forse poteva essere venduto prima, ma dopo uno scudetto è difficile vendere il tuo simbolo. Le piazze non sempre accettano certe scelte. Il Napoli comunque è una società da prendere a esempio"
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