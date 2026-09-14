Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TMW, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni ha commentato le gare della quarta giornata del campionato di Serie A, in attesa dei posticipi del lunedì che vedranno di scena Roma e Como alle 18:30 e l’Inter di Cristian Chivu in serata, a San Siro, contro l’Udinese, nel match che chiuderà il turno.

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Scudetto, una roba fra tre squadre

“Comunque, per quel che s’è visto fino ad ora, come detto, lo scudetto dovrebbe essere una roba fra Inter, Roma e Como. Tornano in campo e la curiosità più grossa è capire come la squadra di Fabregas gestisce il dopo Champions e le energie che l’Europa richiede. E’ l’ultimo test per metterla stabilmente fra le candidate al titolo”.

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Juventus non da Scudetto

“Ma è tutta la squadra ad essere poco Spallettiana. L’allenatore non riesce a incidere come ci si sarebbe aspettati, probabilmente a tanti di questi giocatori manca la personalità giusta. Non sono da Juve, si sarebbe detto una volta. S’era già ampiamente capito in queste prime giornate vedendo giocare Inter, Roma e Como che la Juventus non può competere per lo scudetto”.