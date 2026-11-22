Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Play Sport, Marco Bucciantini ha commentato le vittorie di Lazio e Roma. "Sono ancora molto curioso di vedere la Lazio. Adesso, a fine novembre, una sua partita può sembrare facile, ma tre mesi fa non sembrava facile niente. Sono primi e voglio capire quanto continueranno a spingere. Quando sei primo in classifica cominci a pensare diversamente, cominci ad assumere un ruolo. Voglio vedere con quale mentalità e con quale serenità vivranno questa situazione, perché adesso tutti si aspettano non soltanto la vittoria, ma una vittoria netta".

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"Avevo l’idea che potesse essere un campionato capace di andare oltre le gerarchie che abbiamo ormai nella memoria. L’Inter rimane il faro del campionato, è la luce di questi ultimi sette-otto anni di Serie A, ma pensavo che la sfida più credibile potesse arrivare da Roma e Como. Erano squadre che avevano fatto tanti punti, subito pochi gol e trovato un buon equilibrio difensivo, cominciando anche a segnare di più. Mi sembravano continuare a lavorare sul collettivo e oggi quei valori sono stati confermati- La Roma è un prodotto della fabbrica Gasperini, con quell’intensità, quella forza e quella prepotenza nel gioco. Il Como è invece il risultato dell’idea del proprio allenatore, coltivata nel tempo".

Il giornalista parla poi della gara che attende l'Atalanta che stasera sfiderà l'Inter: "Penso che quella che rischia di più sia proprio l’Atalanta, che non ha ancora trovato una formula quest’anno, non ha ancora trovato un modo. Non è riuscita a fondere quello che ci piaceva tantissimo di questa squadra, quella tenace cultura del lavoro e quell’idea di calcio costruita con Gasperini, con una cultura diversa ma altrettanto forte, quella di Sarri. Eravamo tutti curiosi perché poteva funzionare, poteva essere anche eccezionale. E invece non sta funzionando. C’è qualcosa che non decolla, che non si accende".

(kisskiss.it)