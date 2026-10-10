GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Intervenuto negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita tra Inter e Parma, Marco Bucciantini ha fatto alcune considerazioni sui nerazzurri:

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"L'Inter anche lo scorso anno aveva problemi di equilibrio, ma andando avanti con la stagione la concentrazione aumenterà, così come l'attenzione. Il cambio di portiere ha inciso, e non solo per gli errori di Martinez, ma proprio perché manca la presenza di Sommer. Finché però vedo l'Inter fare il doppio o il triplo dell'avversario non mi sento di vedere come un problema ciò che succede".

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"Thuram? Al di là dei gol di Lautaro, all'Olimpico contro la Roma è stato il migliore dell'Inter. Esposito? Le ultime partite lo hanno promosso come centravanti dell'Italia. L'Inter è vero che ha un calendario fittissimo, ma le prossime trasferte sono tutte vicine a Milano o addirittura a Milano, come nel derby. E gli avversari di Champions non sono irresistibili".

(Fonte: Sky Sport)