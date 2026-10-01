Nelle ultime ore, è scoppiata la bufera Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo. CR7 ha lasciato la nazionale proprio ieri e in queste ore anche il noto giornalista Gianni Visnadi ha commentato quanto accaduto.

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Queste le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: "Ronaldo non ha capito che la favola è finita: succede ai campioni che non sanno smettere. So che era entrato in conflitto col suo Paese, che da tempo ne chiedeva l'esclusione. È la storia contro la cronaca: poteva scegliere un modo diverso per uscire di scena".