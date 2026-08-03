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Gianluigi Buffon è intervenuto a Viareggio durante la rassegna 'L'estate del principe' per parlare anche della prossima Serie A:

Getty Images

"C'è grande curiosità. Alla fine, l'anno scorso il campionato, a parte Inter e Napoli, è finito con delle grandi sorprese e delle grandi novità.

E quindi c'è grande curiosità se queste novità riusciranno a confermarsi quest'anno o se il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto o se le squadre che hanno deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono"