"La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Letizia Anna Brambilla ha archiviato l'inchiesta per concorso in frode sportiva sulle presunte “bussate” nella sala Var di Lissone tra il 2024 e il 2025". La giudice ha accolto in toto le argomentazioni della Procura di Monza, che aveva chiesto di non procedere nei confronti del designatore arbitrale e supervisore Gianluca Rocchi, del supervisore degli ufficiali di gara addetti al Var Andrea Gervasoni e degli arbitri addetti al Var Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

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Si legge sul sito del quotidiano Il Giorno che per primo aveva parlato anche delle richieste di archiviazioni del Tribunale di Milano. Il procedimento era arrivato a Monza per competenza territoriale e ipotizzava alterazioni durante la partita tra Inter e Hellas Verona del 6 gennaio 2024. Nasca e Di Vuolo erano indagati per la mancata raccomandazione di una on field review nell'azione che precedette la rete del 2-1". Rocchi era indagato per le famose bussate durante Udinese-Parma e Gervasoni per un presunto condizionamento in Salernitana-Modena.

Santini e Gittardi, i due pm che si sono occupati della vicenda hanno evidenzato, da come riporta il quotidiano: "criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi derivanti dalla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche. Profili che possono - al limite ed eventualmente - assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo, ma non risultano sufficienti a fondare l'esercizio dell'azione penale per frode sportiva".

(Fonte: ilgiorno.it)