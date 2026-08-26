I nerazzurri di Chivu, dopo l'esordio casalingo vincente contro il Monza, saranno di scena in Sardegna
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Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l'arbitro di Cagliari-Inter, match in programma domenica all'Unipol Domus alle ore 20:45 e valevole per la seconda giornata di Serie A. Ad assisterlo ci saranno Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marco Ceccon di Lovere, con Federico La Penna di Roma 1 come quarto uomo. Il VAR sarà Gianluca Aureliano di Bologna, suo assistente Daniele Paterna di Teramo.
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