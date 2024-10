Il Cagliari vince 3-2 contro il Torino, decisivo l’autogol di Coco

Il Cagliari sale a 9 punti in classifica e respira, terzo KO di fila per il Torino, attualmente fermo a quota 11

Terzo risultato consecutivo per il Cagliari che vince 3-2 contro il Torino e sale a 9 punti in classifica. I sardi passano in vantaggio al 38' grazie alla punizione di Viola ma i granata reagiscono prontamente e trovano il pari con Sanabria al 41'.