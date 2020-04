Cagni: “Beccalossi? In un’amichevole a Brescia mi fece un tunnel. Gli dissi…”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, bel momento con l’ex tecnico Gigi Cagni, che ha ricordato alcuni momenti chiave della sua vita.

La prima foto riguarda quando giocava al Brescia:

“Eravamo in preparazione nelle Marche. Avevamo fatto un torneo interno e la mia squadra vinse e vincemmo un prosciutto. Si facevano cose divertenti in ritiro. C’erano De Paoli, che è stato un grande centravanti, poi Cinquetti e Fanti. E’ stato un bel periodo”.

Seconda foto in cui c’è lei con la maglia della Sambenedettese, ma con due giocatori dell’Inter, Beccalossi e Altobelli:

“Beccalossi l’ho sentito recentemente. Erano stati miei ragazzi a Brescia, erano nella Primavera. In un’amichevole a Brescia mi fece un tunnel Beccalossi dopo pochi minuiti, io subito lo presi per l’orecchio e gli dissi di non farlo più. Spillo era un fenomeno”.