Inter, Cagni: “Contropiede? C’è forse una vecchia disputa tra Conte e Capello. Non è una…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni torna sulla discussione tra Antonio Conte e Fabio Capello avvenuta al termine di Napoli-Inter. “Contropiede? C’è forse una vecchia disputa tra Conte e Capello. A Conte interessa vincere. Non è una bestemmia giocare in contropiede. Il possesso palla lo fa, non tantissimo, ma poi cerca di andare vicino alla porta verticalizzando. Lukaku è un punto di riferimento lì davanti. Ci sono schemi precisi, a seconda di cosa fa l’avversario”.

(TMW Radio)